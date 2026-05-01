MPB: Gjatë 24 orëve të fundit janë ndaluar shtatë shoferë për drejtim të pakujdesshëm dhe pesë pa leje drejtimi
Policia ka intensifikuar kontrollet në trafikun rrugor, duke rezultuar në ndalimin e shtatë shoferëve gjatë 24 orëve të fundit në territorin e vendit. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të gjithë të ndaluarit akuzohen për drejtim të pakujdesshëm të automjetit.
Nga numri i përgjithshëm, pesë shoferë janë kapur duke drejtuar automjet pa poseduar leje drejtimi – dy raste janë regjistruar në Kërçovë dhe tre në Shkup. Ndërkohë, dy shoferë të tjerë, një në Negotinë dhe një në Kërçovë, janë ndaluar pasi kanë drejtuar automjetin nën ndikimin e alkoolit.
Autoritetet bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj të gjithë personave do të ngrihen kallëzime përkatëse penale.
Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat e trafikut, të mos drejtojnë automjet pa leje drejtimi, në kushte ndalimi apo nën ndikimin e alkoolit, duke theksuar rëndësinë e përgjegjësisë së përbashkët për rritjen e sigurisë në rrugë.