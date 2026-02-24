Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Nga fundi i ditës dhe gjatë natës do të ketë kushte për reshje të herëpashershme lokale shiu.
Paradite do të jetë qetë, ndërsa pasdite do të fryjë erë e dobët deri mesatare: në pjesët perëndimore nga drejtimi perëndimor, ndërsa në pjesët lindore dhe përgjatë Vardarit erë mesatare, herë pas here e përforcuar, nga drejtimi veriperëndimor.
Në Shkup, mot me diell dhe vranësira të moderuara. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga drejtimi verior.
