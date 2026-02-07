Mjegull në disa akse rrugore, LAMM apelon shoferët për kujdes
Trafiku në rrugët shtetërore në të gjithë vendin po zhvillohet në kushte dimërore, në rrugë me lagështi.
Dukshmëria është e zvogëluar për shkak të mjegullës deri në 60 metra në pikën kufitare Gjevgjeli - Bogorodicë, deri në 100 metra në pikën kufitare Strazha dhe deri në 100 metra pranë Mavrovës.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është i moderuar, dhe nuk ka vonesa më të gjata në pikat kufitare në anën maqedonase për hyrje dhe dalje nga vendi.
Që nga 15 nëntori 2025, është në fuqi detyrimi ligjor për posedim të detyrueshëm të pajisjeve dimërore në automjete, pavarësisht nga kushtet aktuale të motit. Detyrimi do të zgjasë deri më 15 mars 2026.
LAMM u bën apel shoferëve të rregullojnë shpejtësinë e tyre, të respektojnë sinjalet e vendosura të trafikut dhe të ngasin me kujdes, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Apeli vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë - Veles, Mavrovë - Dibër - Strugë, Vinicë - Berovë dhe Koçan - Delçevë.
Për shkak të kushteve sezonale të trafikut, rruga Ohër - Resnjë që kalon nëpër Parkun Kombëtar Galiçicë mbetet e mbyllur për trafik për të gjitha llojet e automjeteve në periudhën nga 21 nëntori 2025 deri më 31 mars 2026.