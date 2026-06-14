MINTI publikon çmimet tavan të derivateve për sot e nesër
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka bërë të ditur çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës në tregun vendor për datat 14–15 qershor 2026.
Sipas njoftimit çmimet maksimale të lejuara janë: Nafta (dizel): 1.50 € / litër, benzina: 1.39 € / litër dhe gazi: 0.67 € / litër.
Këto çmime vlejnë për periudhën dyditore dhe synojnë rregullimin dhe transparencën e tregut të derivateve në vend.
Njoftimi i rregullt i çmimeve të derivateve publikohet në baza ditore, në varësi të lëvizjeve në tregjet ndërkombëtare të naftës.
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