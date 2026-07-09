Mickoski: Maqedonia ka inflacionin më të ulët në rajon
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me lëvizjen e inflacionit në vend dhe një krahasim me vendet e tjera tha se Maqedonia ka inflacionin më të ulët në rajon.
"Jetojmë në kohë mjaft sfiduese. Kemi dy luftëra që po ndodhin, luftëra serioze. Nga informacionet e fundit që marr, lufta në Gjirin Persik po fillon të ndizet përsëri, lufta në Ukrainë. Ajo që është një sfidë për ne, është të kemi furnizim në kohë dhe furnizim të mjaftueshëm të qytetarëve dhe biznesit të energjisë.
"Statistikisht, ne kemi çmimin më të ulët të karburanteve. Dikush do të thotë, por cila është paga jonë, cili është çmimi i benzinës dhe naftës. Po, është e vërtetë, por është një produkt i bursës. Nuk varet nga logjika sipërmarrëse, nuk varet nga politikat qeveritare, është një bursë produkt dhe të gjithë blejmë nga i njëjti treg aksionesh. Procesi është se si e menaxhojmë që nga ai moment, ndërsa qytetarët e përdorin. Dhe kështu ka qenë për dekada".
"Pra, do t'ua lë këtë pyetje atyre që ende jetojnë në atë moçal politik, siç është opozita dhe struktura të caktuara që këtu në Manastir po përpiqen të krijojnë opinion publik nga audienca, dhe kur kanë mundësinë të bëjnë diçka, për fat të keq jo vetëm që nuk bëjnë asgjë, por edhe regresohen. Por ka edhe nga ata, prandaj them, ata gjithmonë do të mbeten margjinalë politikë".
"Inflacioni është një nga ato segmente që ndodhin në kohëra të tilla sfiduese. Për momentin, në qershor, arritëm të kemi nivelin më të ulët krahasuar me të gjitha vendet e rajonit. Dhe jam veçanërisht i kënaqur që për ushqimin është diku rreth 2.5%, ose për këpucët dhe veshmbathjet rreth 2.1%, ose është nën 3%. Deri në 3.4% kontribuojnë duhani, produktet e duhanit dhe alkooli. Dhe gjithashtu shërbimet e transportit për shkak të çmimeve të larta të karburantit", tha Mickoski.