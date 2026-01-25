Michael Carrick pyetet për të ardhmen e tij pas dy fitoreve fantastike si trajner Ii Manchester United
Pas fitores 3-2 ndaj Arsenalit, Michael Carrick u pyet nëse e sheh veten duke marrë rolin e trajnerit të përhershëm te Manchester United në të ardhmen.
Ai foli për Sky Sports pas fitores fantastike, që e ngritë Man Utd në vendin e katërt në renditje. Ai nuk deshi të komentojë të ardhmen e tij.
"Po e shijoj këtë moment. Është një pozicion fantastik për t’u pasur. Çfarë do të ndodhë më tej nuk do ta përgjigjem çdo javë. Po e shijoj dhe do të vazhdoj të bëj më të mirën që mundem", deklaroi ai.
Carrick ka fituar të dy ndeshjet si trajner i përkohshëm i “Djajve të Kuq” që nga emërimi i tij, duke i ndihmuar ata të ndërpresin serinë e papërmbajtshme të Arsenalit në Emirates Stadium.
Fillimisht e fitoi derbin e qytetit ndaj Man Cityt, ndërsa tani fitoi ndaj liderit Arsenalit. /Telegrafi/