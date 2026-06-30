Mexhiti: Hapen rrugët për realizimin e fazës së tretë të Sheshit “Skënderbeu”
Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, njoftoi se Qeveria ka miratuar vendimin për kalimin e pronësisë së tokës së Sheshit “Skënderbeu” te Komuna e Çairit, duke hequr pengesën e fundit administrative për realizimin e fazës së tretë të projektit.
Sipas Mexhitit, me këtë vendim krijohen të gjitha kushtet për hapjen e procedurës së tenderimit dhe fillimin e punimeve për kompletimin e njërit prej projekteve më të rëndësishme për shqiptarët në Shkup.
“Me vendimin e Qeverisë hiqet pengesa e fundit administrative dhe hapet rruga për realizimin e fazës së tretë të Sheshit ‘Skënderbeu’. Tashmë janë krijuar të gjitha kushtet që shumë shpejt të nisë tenderimi dhe punimet për kompletimin e këtij projekti të rëndësishëm,” deklaroi Mexhiti.
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