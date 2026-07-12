Menuja mesdhetare që e mban Penélope Cruz në formë të shkëlqyer
Sekreti nuk qëndron te uria, por te zgjedhjet e vogla që ajo nuk i tradhton kurrë
Penélope Cruz prej dekadash është një nga fytyrat më të njohura të kinematografisë botërore. Bukuria e saj, eleganca dhe energjia që ruan edhe sot shpesh ngrenë pyetjen: si arrin të duket kaq mirë pa iu nënshtruar dietave ekstreme?
Përgjigjja, sipas mënyrës së saj të jetesës, nuk është uria, as regjimet e ashpra që e kthejnë ushqimin në stres. Aktorja spanjolle beson te maturia, te vetëkontrolli dhe te një version pak më i rreptë i dietës mesdhetare.
Penélope Cruz është një nga aktoret më të njohura spanjolle, ndërsa famën ndërkombëtare e ka forcuar edhe përmes bashkëpunimeve me regjisorin Pedro Almodóvar, në disa nga filmat e tij më të rëndësishëm.
Të qenët për dekada në skenën publike sjell edhe një presion të vazhdueshëm: të dukesh gjithmonë mirë, e kuruar dhe në formë. Por Penélope nuk e ka ndërtuar këtë imazh mbi sakrifica të tepruara, por mbi një rutinë të qëndrueshme.
Ajo stërvitet rregullisht dhe ushqehet shëndetshëm, por ndryshe nga shumë dieta të famshme të yjeve, që shpesh janë të ndërlikuara dhe të mbushura me ushqime të pazakonta, aktorja ndjek një qasje shumë më të thjeshtë.
Në qendër të mënyrës së saj të ushqyerjes janë ushqimet që e bëjnë të ndihet mirë. Kjo nuk do të thotë se disa ushqime i konsideron “të ndaluara” apo “të këqija”, por thjesht i ndan ato në zgjedhje më të shëndetshme dhe më pak të shëndetshme.
Ajo mbështetet te vetëkontrolli dhe i përmbahet një diete mesdhetare mjaft të pastër.
Kjo do të thotë shumë proteina pa yndyrë, drithëra integrale, perime të freskëta dhe fruta arrore. Në recetat e saj, sa herë që ka mundësi, përdor avokado të freskët dhe vaj ulliri ekstra të virgjër.
Gjatë ditës kujdeset edhe për hidratimin, duke pirë sasi të mjaftueshme uji, transmeton Telegrafi.
Si duket menyja e Penélope Cruz?
Mëngjesi
Mëngjesi varet nga dita dhe angazhimet e saj. Nëse është në punë dhe ha jashtë, zgjedh diçka të thjeshtë: vezë dhe proshutë. Ky kombinim, i pasur me proteina dhe me pak karbohidrate, i jep energji dhe e ndihmon ta nisë ditën pa rëndesë.
Kur është në shtëpi dhe ka më shumë kohë, ajo përgatit një mëngjes më të larmishëm. Ndonjëherë zgjedh një English muffin pa gluten me avokado dhe vezë të zier në ujë sipër, ndërsa herë të tjera kos grek me fruta të freskëta sezonale dhe pak mjaltë.
Pra, asgjë e ndërlikuar, por gjithçka e zgjedhur me kujdes.
Dreka
Për drekë, Penélope zakonisht përpiqet të mos e rëndojë organizmin me shumë yndyrë. Një nga zgjedhjet e saj të shpeshta është sallata e madhe me peshk të gatuar lehtë ose të pjekur, e shoqëruar me perime sezonale.
Kur dëshiron një vakt më të plotë, në pjatë hyjnë orizi, kinoa ose drithërat e tjera integrale, të kombinuara me perime të gatuara, humus ose fasule.
Në ditët kur është në lëvizje dhe nuk ka kohë për përgatitje, zgjedh diçka të shpejtë, por të shëndetshme: humus me shkopinj perimesh.
Në përzgjedhjen e ushqimeve nuk vendos ndalime të forta, përveç një rregulli të rëndësishëm: shmang sa më shumë ushqimet tepër të përpunuara.
Darka
Dieta mesdhetare, në thelb, lejon pothuajse gjithçka që është e freskët dhe e përgatitur mirë. Nuk e nxit konsumimin e shpeshtë të mishit të kuq, por Penélope nuk e përjashton plotësisht atë.
Herë pas here, ajo mund të shijojë edhe një biftek, por zakonisht zgjedh peshk, mish qengji ose copa mishi pa shumë yndyrë.
Një nga kombinimet që i pëlqen është pjata me oriz dhe fasule, të cilës mund t’i shtojë peshk ose mish të lehtë, varësisht nga rasti.
Dieta mesdhetare e lejon edhe pak verë me darkën, por në versionin më të rreptë që ndjek aktorja, alkooli zakonisht shmanget. Në fund, gjithçka mbetet te maturia dhe te zgjedhjet e kontrolluara.
Mesvaktet
Te Penélope Cruz, uria nuk hyn në lojë. Ajo nuk beson te qëndrimi për orë të tëra pa ngrënë, prandaj kur ndien uri mes vakteve, zgjedh ushqime të vogla që i përshtaten dietës mesdhetare.
Më shpesh konsumon fruta arrore, si bajame të plota ose kikirikë. Kur i hahet diçka e ëmbël, në vend të shufrave energjike të përpunuara zgjedh fruta të freskëta.
Kështu merr lëndë ushqyese, fibra dhe proteina, por shmang përbërësit e panevojshëm që gjenden shpesh në produktet e gatshme të dyqaneve.
Çfarë shmang?
Edhe pse dieta mesdhetare është fleksibile, Penélope Cruz ndjek disa rregulla pak më të rrepta.
Ajo shmang glutenin dhe alkoolin. Po ashtu, përpiqet të mos konsumojë mish nga kafshë që nuk janë rritur në mënyrë organike.
Pra, sekreti i saj nuk është një dietë magjike, por një kombinim i thjeshtë: ushqim i freskët, vetëkontroll, lëvizje e rregullt dhe asnjë ekstrem që e kthen ushqimin në ndëshkim.
/Telegrafi/