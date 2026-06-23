Memedi: Shkalla e vdekshmërisë në Klinikën e Fëmijëve është përgjysmuar
Klinika e Fëmijëve në Shkup këtë vit regjistroi shkallën më të ulët të vdekshmërisë tek pacientët e saj në 17 vitet e fundit. Siç theksoi Rexhep Memedi, drejtor i Klinikës së Fëmijëve, në tremujorin e parë të këtij viti u regjistrua një shkallë vdekshmërie prej 0.27 përqind, që është dy herë më pak se vitin e kaluar.
Ai shpjegoi se nga viti 2014 deri në vitin 2026, përqindja e pacientëve të vdekur në raport me pacientët e shtruar në spital ishte 1.51 përqind, ndërsa në vitin 2015 shkalla e vdekshmërisë ra në 0.51.
"Nga viti 2009, kur ekzistonte sistemi informativ i Klinikës, deri në vitin 2013, vdekshmëria ishte gjithashtu e lartë, mbi një për qind çdo vit. Të dhënat për tremujorin e parë të këtij viti janë veçanërisht inkurajuese.
Në tremujorin e parë, shkalla e vdekjeve është 0.27 për qind, që është niveli më i ulët në 17 vitet e fundit dhe gati dy herë më i ulët se një vit më parë. Në tremujorin e parë të këtij viti, nga 1841 pacientë të shtruar, pesë kanë vdekur, që është 7.5 herë më pak se pesë vjet më parë", tha Memedi.
Sipas tij, ky është një parametër kyç për cilësinë e shërbimeve shëndetësore të ofruara në Klinikën e Fëmijëve, me përfshirjen e pediatërve më të mirë dhe të gjithë stafit mjekësor./Telegrafi/