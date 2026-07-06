MEKA - për çdo shije
Vera është stina e momenteve të thjeshta e të bukura familjare: mëngjese në shtëpi, pushime në oborr, piknikë në natyrë apo tavolina të shtruara me bukë të freskët, domate nga bashqja dhe produkte që i bashkojnë të gjithë rreth shijes.
Për këto momente, MEKA Halal Food sjell pashtetat e saj në dy shije: klasike dhe djegëse, të përshtatshme për familjet që kërkojnë ushqim të shijshëm, të lehtë për t’u përgatitur dhe me cilësi të besueshme.
Pashteta klasike e MEKA është zgjedhja ideale për ata që e duan shijen e njohur, të butë dhe të balancuar. Ajo përshtatet shumë mirë me bukë të freskët, tost, sanduiçë apo një pjatë të thjeshtë verore me domate, tranguj dhe perime të sezonit.
Për ata që preferojnë shije më të theksuar, pashteta djegëse e MEKA sjell një nuancë pikante që e bën vaktin më të veçantë. Është zgjedhje e mirë për mëngjes, për piknik, për udhëtim apo për momentet kur familja dëshiron diçka të shpejtë, por me karakter.
Produktet MEKA njihen për përkushtimin ndaj cilësisë, përzgjedhjen e kujdesshme të përbërësve dhe standardet halal, duke i bërë ato një zgjedhje të sigurt dhe të afërt për familjet që i kushtojnë rëndësi ushqimit të përditshëm.
Të dyja variantet, klasike dhe djegëse, i përshtaten ritmit të verës: përgatiten lehtë, kombinohen shpejt dhe sjellin shije në çdo tavolinë, në shtëpi apo në natyrë.
MEKA – për çdo shije.