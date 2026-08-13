Një turist nga Gjeorgjia u mbyt dje në ujërat e Liqenit të Ohrit pranë Pestanit, njoftoi sot SPB Ohër.

Sipas informacioneve, dje në orën 14:32, SPB Ohër mori një denoncim se një person mashkull ishte nxjerrë nga liqeni pranë Pestanit. Ekipi i Shërbimeve të Emergjencës Mjekësore u përpoq ta ringjallte atë, por shpejt përcaktoi se personi kishte vdekur.

Sipas informacioneve, nuk kishte lëndime të dukshme.

Hetimi fillestar tregoi se personi ishte 46-vjeçari B.D. nga Gjeorgjia. U krye një inspektim dhe me urdhër të prokurorit publik, trupi u dërgua për autopsi.

Ndërkohë, këtë mëngjes në orën 5:45, Policia Shtetërore e Ohrit mori një denoncim tjetër për zhdukjen e një vajze 15-vjeçare nga Ohri.

Babai i saj 57-vjeçar, N.J., raportoi se vajza e tij e mitur K.J. doli nga shtëpia dje rreth orës 16:00. Policia Shtetërore e Ohrit informon se po merren masa për gjetjen e saj.

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