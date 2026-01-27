Mbyllet sezoni i gjuetisë 2025–2026 në Han të Elezit
Sezoni i gjuetisë për vitin kalendarik 2025–2026 është mbyllur zyrtarisht në Han të Elezit, duke filluar nga data 27 janar 2026.
Vendimi është marrë nga Shoqata e Gjahtarëve “Syri i Shqiponjës” në Han të Elezit dhe është bërë publik më 27 janar 2026. Sipas këtij vendimi, nga data e lartpërmendur ndalohet ushtrimi i gjuetisë për sezonin aktual.
Me këtë vendim janë njoftuar Drejtoria Komunale e Bujqësisë dhe Pylltarisë, Policia e Kosovës në Han të Elezit, si dhe seksionet dhe shoqatat përkatëse të gjuetisë.
Nga Shoqata e Gjahtarëve “Syri i Shqiponjës” bëhet e ditur se mbyllja e sezonit të gjuetisë është në përputhje me rregullat dhe praktikat ligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes së faunës dhe respektimit të cikleve natyrore të egërsirave.
Autoritetet dhe shoqata u bëjnë thirrje gjuetarëve që të respektojnë këtë vendim dhe të zbatojnë dispozitat ligjore përkatëse. /Telegrafi/