Mbi 70 të zhdukur pasi një anije me emigrantë u përmbys në Mesdhe
Të paktën 70 persona janë raportuar të zhdukur pasi një anije me emigrantë u përmbys në Mesdhe.
Shoqata italiane “Mesdheu Shpëton Njerëz” në rrjetet sociale njoftoi se 32 të mbijetuar dhe dy trupa u nxorën nga anija e fundosur, ndërsa mbi 70 të tjerë rezultojnë të zhdukur.
"Dje pasdite, një anije prej druri që mbante rreth 105 gra, burra dhe fëmijë, e cila ishte nisur nga Tajoura duke ikur nga Libia, u përmbys në zonën SAR nën kontrollin libian. Rënia e anijes ndodhi 14 milje detare në verilindje të platformave të naftës ENI-NOC në Bouri", tha shoqata, duke iu referuar Fushës Detare Bouri të vendosur 120 kilometra në veri të bregdetit libian.
Të mbijetuarit zbarkuan dhe trupat e gjetur mbërritën sot herët në ishullin jugor italian Lampedusa.
"Edhe 70 persona të tjerë rezultojnë të zhdukur në det. Ne jemi pranë dhimbjes së të mbijetuarve, familjeve dhe miqve të tyre", shtoi shoqata.
"Kjo mbytje e fundit e anijes nuk është një aksident tragjik, por rezultat i politikave të qeverive evropiane, të cilat refuzojnë të hapin kanale hyrjeje të sigurta dhe të ligjshme”, tha shoqata.
Në Lampedusa, të mbijetuarit i thanë agjencisë së lajmeve ANSA se fillimisht kishte 110 persona në bord dhe sugjeruan se rreth 80 prej tyre përfunduan në det dhe u mbytën para mbërritjes së një patrulle të rojes bregdetare. /AA/