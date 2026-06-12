Mbi 1 mijë persona të veshur si Marilyn Monroe thyejnë rekord botëror
Një qytet në Kaliforni festoi 100-vjetorin e lindjes së Marilyn Monroe duke mbledhur 1,037 njerëz të veshur si ylli i Hollivudit për të thyer një rekord botëror Guinness.
Imituesit e Monroe veshën fustanin ikonik të yllit nga filmi i vitit 1955 “The Seven Year Itch” për të thyer rekordin për grumbullimin më të madh të njerëzve të veshur si Marilyn Monroe.
"Banorët dhe vizitorët ndanë një ditë të paharrueshme dhe historike", tha për Guinness World Records Ron deHarte, president i Palm Springs Pride. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
Jobs
Real Estate