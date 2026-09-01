Marta Kos paralajmëron Serbinë: Glorifikimi i Mlladiqit nuk ka vend në BE
Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos, mbajti një fjalim në Forumin Strategjik të Bledit, ku foli për vdekjen e Ratko Mlladiqit, glorifikimin e kriminelit të luftës dhe planet e Serbisë për varrosjen e tij me nderimet më të larta ushtarake dhe shtetërore.
Në fjalimin e saj, Kos theksoi se Ratko Mlladiqi ishte një kriminel lufte i dënuar, i cili po vuante dënimin me burgim të përjetshëm për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit në Srebrenicë.
“Glorifikimi i Ratko Mlladiqit si kriminel lufte është në kundërshtim me vlerat themelore evropiane dhe nuk ka vend në Bashkimin Evropian, e as në vendet që synojnë të bëhen pjesë e unionit. Shpresoj që qeveria në Beograd ta kuptojë se çfarë është në lojë”, tha komisionerja para gazetarëve në Forumin Strategjik të Bledit.
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Ajo theksoi gjithashtu se do ta monitorojë situatën në Serbi, shkruan klix.ba.
“Edhe kjo do të jetë bazë për mënyrën se si do ta vlerësojmë zhvillimin e ngjarjeve”, tha Kos.
Ministri i Drejtësisë i Serbisë, Nenad Vujiq, kishte deklaruar më herët se Ratko Mlladiqi ka të drejtë për të gjitha nderimet ushtarake dhe shtetërore.
Ratko Mlladiqi ishte shef i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së serbëve të Bosnjës nga viti 1992 deri më 1995. Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në Hagë e dënoi me burgim të përjetshëm në nëntor të vitit 2017. Dënimi u konfirmua në vitin 2021.
Nën udhëheqjen e tij, ushtria e serbëve të Bosnjës vrau në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë rreth 8.700 boshnjakë, kryesisht burra dhe djem. Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë e ka cilësuar si gjenocid vrasjen e kryer nga forcat e serbëve të Bosnjës në disa vendime gjyqësore. Qëllimi ishte shfarosja e boshnjakëve.
Këto ngjarje konsiderohen ndër vrasjet masive më të rënda në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore. /Telegrafi/