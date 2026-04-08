Maqedonia e Veriut do të furnizohet me gaz natyror nga Shtetet e Bashkuara
Në kuadër të vizitës zyrtare të një delegacioni të lartë qeveritar të Maqedonisë së Veriut në Shtetet e Bashkuara, Ministrja e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale Sanja Bozhinovska nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi me Shtetet e Bashkuara për të përmirësuar sigurinë e furnizimit me gaz natyror.
Nënshkrimi u zhvillua në Uashington, si pjesë e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara, një platformë kyçe për thellimin e partneritetit strategjik midis dy vendeve. Dialogu mbulon fushat më të rëndësishme për zhvillim - energjinë, ekonominë, sigurinë dhe teknologjinë.
Bozhinovska nënshkroi memorandumin me zv. sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Christopher Landau. Mendimi i përbashkët është se ekziston një potencial i qartë për intensifikimin e bashkëpunimit, me fokus në projekte që do të sjellin rezultate konkrete dhe do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike të të dy vendeve.
Memorandumi konfirmon angazhimin e përbashkët për: diversifikimin e burimeve dhe rrugëve të furnizimit me gaz natyror, rritjen e qëndrueshmërisë së sistemit energjetik, sigurimin e gazit të qëndrueshëm, të sigurt dhe të përballueshëm për vendin, forcimin e lidhjes rajonale dhe integrimin e tregut.
Dokumenti gjithashtu parashikon hapa specifikë për zhvillimin e infrastrukturës, përmirësimin e transparencës së tregjeve të gazit, gjë që hap mundësinë e përdorimit të instrumenteve financiare publike dhe private, duke përfshirë mbështetjen nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe agjencitë e kreditit të eksportit. Fokusi i bisedimeve është i qartë - siguria energjetike, bashkëpunimi ekonomik dhe projektet specifike që sjellin stabilitet, investime dhe zhvillim.
Me këtë marrëveshje, Maqedonia e Veriut forcon pozicionin e saj në rrjedhat rajonale të energjisë, me një orientim të qartë drejt lidhjes me tregjet evropiane, gjë që kontribuon drejtpërdrejt në stabilitetin ekonomik dhe zhvillimin afatgjatë./Telegrafi/