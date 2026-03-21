Man City synon t’ia “vjedh” Chelseat yllin kryesor të skuadrës
Manchester City është shfaqur si kandidati kryesor për të marrë shërbimet e Enzo Fernandez, mesfushorit të talentuar i cili është në kërkim të një sfide të re.
Situata në Londër është kritike, pasi argjentinasi është i pakënaqur me drejtimin aktual të projektit sportiv të “Bluve”. Që kur mbërriti nga Benfica në vitin 2023, Enzo është vendosur si një lojtar kyç, por dëshira e tij për t’u larguar është e palëkundur.
Disa raportime tregojnë se ish-lojtari i River Plate dëshiron të largohet nga Liga Premier për t'u bashkuar me një ekip me aspirata më të mëdha konkurruese të menjëhershme. Ky skenar ka ngjallur interes nga gjigantë si Real Madrid, Paris Saint-Germain dhe klubet më të fuqishme në Arabinë Saudite.
Menaxhmenti sportiv i ekipit të Pep Guardiolës e kupton se mesfusha ka nevojë urgjente për një riorganizim gjeneratash pas sezoneve të fundit. Prandaj, klubi i Mançesterit e sheh reprezentuesin argjentinas si pasardhësin ideal për të ruajtur kontrollin absolut të lojës në Angli.
Interesi i Cityt nuk është rastësi, pasi shkathtësia e mesfushorit i lejon atij të përshtatet me role të ndryshme taktike brenda sistemit të trajnerit katalunas. Aftësitë e tij të shpërndarjes dhe vizioni përputhen në mënyrë të përkryer me filozofinë e bazuar në posedim që karakterizon kampionët aktualë anglezë.
Duke pasur parasysh problemet e fundit të lëndimeve të Rodrit, mbërritja e një 25-vjeçari me përvojë të provuar do të siguronte stabilitetin e nevojshëm. Bordi i City-t është i përgatitur të bëjë një investim historik financiar për të fituar një avantazh ndaj konkurrentëve të tij të drejtpërdrejtë në kontinent.
Chelsea e ka vlerësuar yllin e tyre me rreth 150 milionë euro, megjithëse marrëveshja mund të finalizohet për një shumë pak më të ulët. Megjithatë, hyrja e klubeve si Real Madrid ose PSG mund të rrisë çmimin përfundimtar të transferimit. /Telegrafi/