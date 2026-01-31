Lucas Paqueta rikthehet te Flamengo: Historia e marrëveshjes që e solli "magjistarin" përsëri në Brazil
Vallëzimi pas një goli, një teknikë e rafinuar dhe ajo pamje që shumëkujt i kujton Kakan. Lucas Paqueta, pas 263 paraqitjeve gjithsej për AC Milan, Lyon dhe West Ham, vendosi të largohet nga Evropa dhe të kthehet te Flamengo , klubi që e rriti para mbërritjes së tij në Itali.
Por si erdhi kjo zgjedhje? Për ta kuptuar, duhet të kthehesh në Brazil. Jose Boto, drejtori sportiv i Flamengos, tregoi menjëherë durim dhe pjekuri të madhe. Negociatat zgjatën pothuajse një muaj punë, ato u zhvilluan nga 23 dhjetori deri më 28 janar.
Kontributi i trajnerit portugez, i mbështetur nga vendosmëria e Paquetas, rezultoi vendimtar. Boto personalisht menaxhoi të gjithë negociatat me West Ham, agjentin e lojtarit, dhe me shoqërimin e mesfushorit brazilian.
Që në fillim, Boto sqaroi kushtet dhe arriti të ulte kërkesat financiare të klubit anglez, të vendosura fillimisht në 60 milionë euro.
Marrëveshja u mbyll në 42 milionë euro , me pagesën që do të realizohet deri në vitin 2028. Një investim që e bëri Paquetan, të njohur me nofkën "magjistari" në Brazil, blerjen më të shtrenjtë në historinë e kampionatit brazilian.
Paqueta kthehet te Flamengo: detajet prapa skenave të marrëveshjes
Por, a ishte West Ham i gatshëm ta shiste përgjithmonë numrin e tij 10 ? Jo tamam.
Ata fillimisht ofruan një marrëveshje huazimi dhe më pas një marrëveshje huazimi me mundësi blerjeje, opsione që, megjithatë, nuk e bindën as Flamengon dhe as lojtarin.
Paqueta, në fund të fundit, po kthehet në shtëpi. Braziliani dëshiron të kthehet në Rio De Janeiro , duke e ditur se do të ribashkohet me një klub ambicioz, të fortë financiarisht dhe të gatshëm të garojë për çdo titull të madh./Telegrafi/