LSDM: Qeveria e Mickoskit e ka rritur borxhin e shtetit, qytetarët përballen me rritje të çmimeve dhe paga të ulëta
LSDM, në një deklaratë, akuzon qeverinë e udhëhequr nga Hristijan Mickoski për rritjen e borxhit të vendit, ndërsa, sipas partisë, qytetarët po përballen me rritje të çmimeve dhe stagnim të pagave.
LSDM thotë se vetëm për dy vjet është krijuar një borxh i ri prej rreth katër miliardë eurosh dhe pretendon se qeveria po përpiqet ta paraqesë situatën reale me borxhin publik ndryshe nga ajo që, sipas tyre, rrjedh nga detyrimet ligjore.
Partia kujton se kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, më parë njoftoi se qeveria kishte marrë vendim për të marrë hua 1.3 miliardë euro. Sipas LSDM-së, Mickoski nuk reagoi për dy ditë, pas së cilës, siç thonë ata, pranoi se vendi po shkonte drejt një borxhi prej 12 miliardë eurosh.
LSDM vë në dyshim pse vendimi për të marrë hua për vitin 2027, siç pretendoi Mickoski, është marrë pesë muaj më parë dhe pse nuk është njoftuar menjëherë për publikun. Partia vlerëson se kjo tregon se "nuk ka para, thesari është bosh".
LSDM-ja i referohet edhe borxhit prej 350 milionë eurosh të SHPP-së, të cilin pretendon se Qeveria po përpiqet ta heqë nga llogaritja e borxhit publik. Partia i referohet Ligjit për Borxhin Publik dhe pretendon se borxhi publik përfshin edhe borxhin e garantuar të ndërmarrjeve publike dhe shoqërive aksionare të themeluara nga shteti.
Sipas LSDM-së, nuk ka “kredi kornizë” me të cilën mund të fshihet gjendja financiare e SHPP-së, dhe për mënyrën se si paraqitet borxhi publik, sipas partisë, duhet të ketë përgjegjësi.
“Tema e vërtetë nga e cila Mickoski po ikën është borxhi. Po e çojnë Maqedoninë drejt 12 miliardë eurove borxh”, thotë LSDM-ja.
Partia gjithashtu pretendon se kostot e interesit janë rritur ndjeshëm - nga rreth 120 milionë euro para mandatit të Mickoskit në rreth 350 milionë euro tani.
LSDM-ja arrin në përfundimin se, sipas mendimit të tyre, qytetarët po bëhen më të varfër, ndërsa shteti po zhytet gjithnjë e më shumë në borxhe, duke e vlerësuar politikën ekonomike të Qeverisë si “xhepa bosh dhe frigoriferë bosh për popullin, dhe 4 miliardë euro borxh të ri mbi kurrizin e qytetarëve vetëm në dy vjet”.