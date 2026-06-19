LSDM: Mickoski dëshiron zgjedhje të parakohshme, por nuk ka alibi nga opozita
Nga LSDM akuzojnë kryeministrin Hristijan Mickoski se po përdori narrativën e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq lidhur me sjelljen ndaj BE-së.
"Siç thamë, paratë po mbarojnë, zgjedhjet po vijnë. Mickoski tha se nuk ka plan për zgjedhje të parakohshme, por se është gati nëse opozita e sfidon.
Kjo fjali është një kopjim-paste nga mentori i tij dhe kreu i partisë simotër nga Serbia, Aleksandar Vuçiq.
Parlamenti Europian gjithashtu e kundërshton këtë në Raport në të cilin vëren, me shqetësim, lidhjet gjithnjë e më të forta me Qeverinë e Serbisë, e cila po "zbaton një axhendë joliberale".
Realiteti është se Mickoski po punon sipas të njëjtit model, de facto dhe de jure. I njëjti narrativë, të njëjtat fraza, e njëjta strategji.
Së pari, ai ofendoi të gjithë qytetarët që janë në favor të Bashkimit Evropian, duke i quajtur ata "llum të shoqërisë", "të pakujdesshëm", "mediokër" dhe "budallenj".
I njëjti narrativë që Vuçiq përdor për qytetarët e vendeve fqinje që mbështesin një rrugë evropiane.
Ne nuk do të jemi alibia e Mickoskit për zgjedhje të parakohshme. Ai nuk do ta marrë atë nga ne.
Do të shohim se cili nga të ashtuquajturat opozitë, nga satelitët e OBRM-PDUKM-së, do të përdoret për të kërkuar zgjedhje të parakohshme.
Skenari ekziston, ne i njohim aktorët me pasaporta bullgare, dhe regjisori "patriot" me ora të shtrenjta është shumë i njohur për ne.
Mickoski dëshiron zgjedhje të parakohshme sepse nuk ka rezultate dhe po i mbarojnë paratë. Ai dëshiron zgjedhje sepse dëshiron të mbijetojë kolapsin politik që vetë shkaktoi", thonë nga LSDM.
Nga atje shtojnë se nuk është çështje nëse opozita është gati, por nëse qytetarët e Maqedonisë janë gati për zgjedhje të parakohshme./Telegrafi/