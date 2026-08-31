LSDM: Çmimet janë në tavan, masa nga Qeveria e Mickoskit nuk ka
"Çmimet në Maqedoni kanë qenë në rritje marramendëse prej muajsh, në dyqane, tregje, kudo, pagat janë në stagnim dhe standardi i jetesës së qytetarëve po bie. Shporta e konsumatorit arriti në pothuajse 90,000 denarë duke përfshirë qiranë, ndërsa paga mesatare u ul me 1,163 denarë", thonë nga LSDM.
“Kjo është pasojë e politikave të gabuara dhe kriminale të Qeverisë Mickoski, e cila nuk ndërmori asnjë masë për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve. Çmimet e karburantit u rritën, nafta kaloi 100 denarë, dhe Qeveria Mickoski nuk lëvizi as gishtin. Nuk uli akcizat, nuk uli TVSH-në nga 18% në 5%. Nuk e rriti pagën minimale në 600 euro, as nuk rriti pagat dhe pensionet".
"Në kushte të tilla, vendosja e ndonjë lloj furnizimi shkollor nuk do të ketë efekt. Prindërit kanë nevojë për paga më të larta në mënyrë që të mund t'i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë, t'u sigurojnë atyre ushqim, ushqime të lehta, veshmbathje, shpenzime që lidhen me procesin arsimor. Për Qeverinë Mickoski, qytetarët nuk janë përparësi, por interesat e biznesit”, njoftoi LSDM.