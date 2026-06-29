LSDM: Buxheti është bosh, rrezikohen pensionet
Partia opozitare LSDM akuzon Qeverinë e udhëhequr nga Hristijan Mickoski se po e shkatërron në mënyrë sistematike sistemin pensional në Maqedoninë e Veriut, duke paralajmëruar se mungesa e mjeteve financiare rrezikon pagesën e pensioneve dhe funksionimin e shtyllës së dytë pensionale.
Në një konferencë për media, anëtarja e Këshillit Ekzekutiv të LSDM-së, Renata Mladenovska, deklaroi se mungesa e fondeve në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor (FSPI) është rritur në 40 për qind, ndërsa sipas saj, është vënë në pikëpyetje edhe e ardhmja e shtyllës së dytë pensionale.
Ajo iu referua edhe deklaratës së guvernatorit Trajko Sllaveski, sipas të cilit deri në 80 për qind e qytetarëve që do të dalin në pension në periudhën 2030–2032 nuk do të arrijnë të sigurojnë as pensionin minimal.
Sipas LSDM-së, Qeveria po planifikon dobësimin ose shfuqizimin e shtyllës së dytë pensionale, duke rikthyer kontributet e punëtorëve nga fondet private në fondin shtetëror FSPI. Sipas opozitës, një veprim i tillë do t’i bëjë pensionistët e ardhshëm të varen vetëm nga buxheti i shtetit, i cili, sipas tyre, tashmë ndodhet në gjendje të rënduar financiare.
Mladenovska akuzoi gjithashtu Qeverinë se për vetëm dy vjet e ka rritur borxhin publik me 2.5 miliardë euro dhe se deficiti buxhetor për të gjithë vitin është shpenzuar që në gjysmën e parë të vitit.