Lokalizohet vajza e mitur nga Rahoveci që ishte zhdukur
Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë ka njoftuar se vajza e mitur nga Rahoveci, e cila ishte raportuar e zhdukur që nga muaji nëntor 2025, është lokalizuar pas disa ditësh kërkimesh intensive.
Policia ka falënderuar qytetarët dhe mediat për bashkëpunimin e tyre, duke theksuar rëndësinë e raportimit të shpejtë dhe bashkëpunimit me institucionet e rendit për sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve.
“Pas publikimit të kërkesës për bashkëpunim me qytetarët dhe mediat më 18 shkurt 2026, personi i raportuar si i zhdukur është lokalizuar. Falënderojmë të gjithë për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
Autoritetet rikujtojnë se bashkëpunimi me qytetarët është thelbësor për garantimin e sigurisë dhe zbulimin e rasteve të ngjashme, duke siguruar reagim të shpejtë dhe efikas në raste emergjente. /Telegrafi/