Llukarevska: LSDM paraqet projektligj për uljen e TVSH-së për karburantet nga 18 në 5%
LSDM ka paraqitur një projektligj për uljen e TVSH-së për karburantet nga 18 në 5% me procedurë urgjente, me qëllim mbrojtjen e standardeve të jetesës së qytetarëve dhe zbutjen e presioneve inflacioniste, tha deputetja e LSDM-së, Sanja Llukarevska.
"Po paraqesim një projektligj për ndryshimin e Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar me procedurë të shkurtuar. Meqenëse nuk ka dispozitë për një normë preferenciale tatimore prej 5% për benzinën dhe naftën në karburante, duam të propozojmë një ulje të TVSH-së nga 18 në 5% për të gjitha llojet e benzinës motorike dhe të gjitha llojet e karburanteve dizel, me vetë uljen që i ndihmon qytetarët të ruajnë standardin e tyre të jetesës", tha Llukarevska.
Ajo theksoi se ulja e TVSH-së do të ketë një efekt të drejtpërdrejtë në shportën e konsumatorit dhe në nivelin e përgjithshëm të çmimeve.
"Duke ditur se ulja e TVSH-së për karburantet gjithashtu zvogëlon efektin në shportën e konsumatorit, si dhe se rritja e çmimeve të karburanteve ndikon në konsum, pra në nivelin e përgjithshëm të çmimeve të produkteve të tjera", tha ajo.
Llukarevska kujtoi paralajmërimet nga BE-ja se kriza ekonomike do të zgjasë për një periudhë të gjatë dhe se nevojiten masa, përgatitje dhe strategji në kohë./Telegrafi/