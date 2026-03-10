LIVE/ Liga e Kampionëve kthehet me super ndeshje - Barcelona, Liverpooli dhe Bayern Munich në fushë
Ndeshjet e para të fazës së 1/8 së finales të garës më prestigjioze në botë për klube, Ligës së Kampionëve, do të luhen sonte (e martë) në katër stadiume evropiane.
Ndeshja e parë që do të luhet do të jetë mes Galatasarayt dhe Liverpoolit. Kjo ndeshje është planifikuar për në orën 18:45.
Një nga ndeshjet më interesante është planifikuar të luhet në ‘St. James Park’, duke filluar nga ora 21:00, ku skuadra vendase Newcastle pret Barcelonën.
Një nga favoritët për ta fituar këtë garë Bayern Munich, do të vizitojë Atalantan.
Një ndeshje shumë interesante na pret në Londër, ku Tottenhami, e cila po luan me rezultate të dobëta edhe pas ardhjes së trajnerit të ri Igor Tudor, po kërkon një mrekulli kundër Atletico Madridit, e cila, po hyn në këtë ndeshje si favorit në letër.
10/03/2026 18:02- Formacionet zyrtare, Galatasary - Liverpool
Formacionet zyrtare
GALATASARAY: Cakir(G), Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Sara, Lang, Osimhen.
LIVERPOOL: Mamardashvili(G), Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.