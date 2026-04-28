Liga Premier injoron kërkesën e Man City, i cakton 4 ndeshje në 12 ditë në fund të sezonit
Manchester City ka dështuar në përpjekjet e tyre për të ndryshuar orarin e ndeshjeve për të shmangur një grumbull ndeshjesh në fund të sezonit.
Pasi arritën në finalen e Kupës FA më 16 maj, City e shtyu ndeshjen e tyre të Ligës Premier kundër Bournemouth për më 19 maj.
Ata gjithashtu kishin një ndeshje në shtëpi kundër Crystal Palace të shtyrë për më 13 maj.
City i kërkoi Ligës Premier t’i ndryshonte këto ndeshje, pasi mund të luanin ndeshjen kundër Bournemouth më 12 maj dhe të merrnin një ditë pushim shtesë.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Premier League have rejected Manchester City’s request to switch the Crystal Palace and Bournemouth games around
Manchester City will face Crystal Palace at home on Wednesday (May 13) before the FA Cup final on Saturday (May 16) and then Bournemouth away… pic.twitter.com/pfy9kjVALH
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 28, 2026
Megjithatë, sipas The Mirror, Liga Premier e injoroi kërkesën, pasi ndeshja e parë në kalendarin origjinal, ndeshja kundër Palace në këtë rast, normalisht ka përparësi.
Si rezultat, City duket se do të luajë katër ndeshje brenda 12 ditësh për të përfunduar sezonin, gjë që mund të jetë një pengesë për sfidën e tyre për titull kampioni në Ligën Premier. /Telegrafi/
Proposed schedule for #ManCity’s amended run-in:
▪️ 9 May, Brentford (H)
❓ 13 May, Crystal Palace (H)
▪️ 16 May, Chelsea (N) - FA Cup
❓ 19 May, Bournemouth (A)
▪️ 24 May, Aston Villa (H)
The scenario of facing Bournemouth on 12 May and Crystal Palace on 19 May is among the…
— City Xtra (@City_Xtra) April 27, 2026