Sot (e mërkurë) rikthehet sërish para ekranit Liga e Kampionëve me dy super përballje të cilat do të kompletojnë çiftet gjysmëfinaliste për sezonin 2025/2026.

15/04/2026 20:00- Bayern Munich 2-2 Real Madrid

37' GOOOOOOOOL - Harry Kane 2-2

29' GOOOOOOOOL - Arda Guler 1-2

6' GOOOOOOOOL - Aleksandar Pavlovic 1-1

1' GOOOOOOOOL - Arda Guler 0-1

1' Nis ndeshja

Formacionet zyrtare

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Díaz; Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Díaz, Bellingham, Valverde, Guler; Vini Jr, Mbappé

15/04/2026 20:00- Arsenal 0-0 Sporting Lisbona

1' Nis ndeshja

Formacionet zyrtare

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Martinelli, Gyökeres.

Sporting: Rui Silva, Quaresma, Diomande, Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves, Luis Suárez.