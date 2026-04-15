Liga e Kampionëve/ Arda Guler show, por Kane shuan gëzimin - Arsenali dhe Sportingu baras
Sot (e mërkurë) rikthehet sërish para ekranit Liga e Kampionëve me dy super përballje të cilat do të kompletojnë çiftet gjysmëfinaliste për sezonin 2025/2026.
15/04/2026 20:00- Bayern Munich 2-2 Real Madrid
37' GOOOOOOOOL - Harry Kane 2-2
29' GOOOOOOOOL - Arda Guler 1-2
6' GOOOOOOOOL - Aleksandar Pavlovic 1-1
1' GOOOOOOOOL - Arda Guler 0-1
1' Nis ndeshja
Formacionet zyrtare
Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Díaz; Kane.
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Díaz, Bellingham, Valverde, Guler; Vini Jr, Mbappé
15/04/2026 20:00- Arsenal 0-0 Sporting Lisbona
1' Nis ndeshja
Formacionet zyrtare
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Martinelli, Gyökeres.
Sporting: Rui Silva, Quaresma, Diomande, Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves, Luis Suárez.