Liga e Kampionëve/ Barcelona - Newcastle, shënohen pesë gola vetëm në pjesën e parë
Ethet e Ligës së Kampionëve vazhdojnë edhe sonte ku mësohen katër skuadrat e fundit çerekfinaliste në garën më të madhe evropiane për klube.
Katër ndeshje janë në program për t'u luajtur, ku e para është ajo mes Barcelonës dhe Newcastle United me fillim nga ora 18:45 në Camp Nou.
Ndeshja e parë në St James Park përfundoi baras 1-1, derisa dy skuadrat duan të kalojnë tutje.
Liverpooli kërkon përmbysjen e madhe ndaj Galatasaray pas humbjes në ndeshjen e parë 1-0 në Stamboll.
Bayern Munich duket më afër çerekfinales, pasi ka kryer punën në ndeshjen e parë duke fituar 1-6 në udhëtim te Atalanta.
Sfida tjetër e mbrëmjes në 'Champions' zhvillohet në Londër, ku Tottenham Hotspur pret Atletico Madridin pas humbjes në ndeshjen e parë 5-2.
Tottenham -Atletico Madrid, ndeshjen e parë e fituan spanjollët me rezultat 5-2
Bayern Munich - Atalanta, gjermanët fituan bindshëm ndeshjen e parë
Liverpool - Galatasaray, turqit me epërsi të lehtë
Barcelona 3-2 Newcastle
45+ 7' GOOOOOOOOOL - Lamine Yamal 3-2
28' GOOOOOOOOOL - Anthony Elanga 2-2
19' GOOOOOOOOOL - Marc Bernal 2-1
15' GOOOOOOOOOL - Anthony Elanga 1-1
6' GOOOOOOOOOL - Raphinha 1-0
1` Nis ndeshja
Formacionet zyrtare
BARCELONA: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres
NEWCASTLE: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Ramsey, Elanga, Barnes; Gordon