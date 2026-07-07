Lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Krushë të Madhe - shkelësi përballet me procedura ligjore
Kompania Rajonale “Gjakova” ka njoftuar, se është zbuluar një lidhje ilegale në Krushë të Madhe ku janë evidentuar shkelje të rënda të konsumatorit.
KRU “Gjakova” gjatë kontrollit në terren për identifikim dhe parandalimin e lidhjeve ilegale dhe keqpërdorimit të ujit të pijshëm në Rajonin e Gjakovës, Rahovecit dhe Prizrenit, zbuloi një lidhje ilegale.
Gjatë inspektimit në Krushë të Madhe, janë konstatuar shkelje të rënda të konsumatorit ku janë evidentuar: Lidhje ilegale para ujëmatësit për vetë-furnizim, duke anashkaluar matjen e konsumit, ndërhyrje të paautorizuara në instalimin e ujëmatësit, dalje të paautorizuara me ventil para ujëmatësit.
Megjithatë, ndaj konsumatorit janë ndërmarr masa ligjore, çdo rast i lidhjeve ilegale do te trajtohet me ndërprerje të menjëhershme të shërbimit dhe me procedura ligjore.
"Uji është pasuri e përbashkët. Respektoni rregullat e kyçjes dhe kontribuoni në mbrojtjen e këtij burimi jetik.
Ftojmë qytetarët të raportojnë çdo dyshim për lidhje ilegale përmes kanaleve zyrtare të K.R.U. "Gjakova", thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/