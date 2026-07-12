ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Pirotekniku i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Zoran Pejev, largoi në mënyrë të sigurt një predhë artilerie të paeksploduar me kalibër 100 milimetra dhe peshë 13.6 kilogramë, e cila u gjet në bregun e Liqenit të Dojranit.

Siç njoftojnë nga Drejtoria, predha daton nga Lufta e Parë Botërore dhe ishte e destinuar për një obus M14 (haubicë).

Sipas tyre, mjete të tilla të paeksploduara gjenden më së shpeshti në rajonet e Dojranit, Gjevgjelisë, Manastirit dhe Ohrit.

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