Largohet nga liqeni i Dojranit një granatë 13.6 kilogramë, datonte që nga Lufta e Parë Botërore
Pirotekniku i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Zoran Pejev, largoi në mënyrë të sigurt një predhë artilerie të paeksploduar me kalibër 100 milimetra dhe peshë 13.6 kilogramë, e cila u gjet në bregun e Liqenit të Dojranit.
Siç njoftojnë nga Drejtoria, predha daton nga Lufta e Parë Botërore dhe ishte e destinuar për një obus M14 (haubicë).
Sipas tyre, mjete të tilla të paeksploduara gjenden më së shpeshti në rajonet e Dojranit, Gjevgjelisë, Manastirit dhe Ohrit.
Top Lajme
Jobs
Real Estate