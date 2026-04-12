LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, kryesisht në rrugë të thata.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikat kufitare, në anën e Maqedonisë së Veriut, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.
Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë - Veles, Mavrovë - Dibër - Strugë, Vinicë - Berovë dhe Koçan - Dellçevë.
Aksesori rrugor Ohër - Resnjë përmes Parkut Kombëtar Galiçicë është ende i mbyllur për trafik për të gjitha llojet e automjeteve.