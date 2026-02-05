LAMM: Mjegull në rrugën Kodra e Diellit-Lisec, shoferët të tregojnë kujdes të shtuar
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet në kushte normale dimërore, me rrugë të lagura në disa pjesë.
Shoferët paralajmërohen të jenë shumë të kujdesshëm, veçanërisht në zonat më të larta dhe malore.
Në rrugën Kodra e Diellit - fshati Lisec është regjistruar dukshmëri e reduktuar për shkak të mjegullës, deri në rreth 30 metra, gjë që i ndërlikon më tej kushtet e drejtimit të automjeteve në këtë pjesë.
Autoritetet u bëjnë thirrje shoferëve që të rregullojnë shpejtësinë, të përdorin pajisjet dimërore dhe të monitorojnë gjendjen e rrugëve para se të nisen.
