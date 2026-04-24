Kuvendi ratifikon anëtarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes
Me 103 vota për, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ratifikuar anëtarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes.
Kryetarja e Kuvedit të Kosovës, Albulena Haxhiu tha se Kuvendi miratoi Ratifikimin e Marrëveshjes për Anëtarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes.
“Konstatoj që me 103 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi miratoi ratifikimin e Marrëveshjeve për anëtarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes”, ka thënë Haxhiu.
Komisioni për Punë të Jashtme i jep “dritën e gjelbër” Marrëveshjes për anëtarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes
Ndërkaq, të martën Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë miratoi Projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për anëtarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes. /Telegrafi/
