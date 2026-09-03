Kushte të qëndrueshme atmosferike, parashikimi i motit për këtë të enjte
Shqipëria të enjten do të ketë të njëjtat kushte meteorologjike me ditët e fundit.
Moti parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira në zhvillim në orët e mesditës. Reshje lokale shiu me intensitet të ulët në orët e mesditës e pasdites përgjatë relieveve malore.
Era me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë e zonave luginore era fiton shpejtësi deri në 14m/s.
Valëzim në det të forcës 1-3 ballë. /tch/
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