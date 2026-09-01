Kusari-Lila: Fëmijët nuk janë treg për duhanin, kontrollet do të vazhdojnë në gjithë Kosovën
Ministria në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI), Mimoza Kusari-Lila ka reaguar përmes një postimi në Facebook lidhur me aksionin e inspektorëve për mbrojtjen e fëmijëve nga produktet e duhanit dhe cigaret elektronike.
Ajo bëri të ditur se Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT) i MINT-it ka zhvilluar sot kontrolle në shtatë qytete të Kosovës, duke realizuar 20 inspektime pranë institucioneve arsimore.
“Fëmijët nuk janë treg për duhanin”, ka shkruar Kusari-Lila, duke theksuar se aksioni është zhvilluar në ditën e parë të fillimit të vitit shkollor, me qëllim mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së fëmijëve.
Inspektime në shtatë qytete për shitjen e cigareve pranë shkollave - shqiptohen gjoba dhe sekuestrohen produkte
Sipas saj, gjatë aksionit janë shqiptuar gjoba, janë dërguar raste në procedurë, ndërsa janë sekuestruar produkte të duhanit dhe cigare elektronike.
“Përveç se zbatim i ligjit, kjo është mbrojtje e fëmijëve. Asnjë tregtar nuk duhet të synojë apo t’ua lehtësojë të miturve qasjen në produkte që dëmtojnë shëndetin dhe krijojnë varësi”, ka deklaruar ajo.
Kusari-Lila ka paralajmëruar se kontrollet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim në të gjitha komunat e Kosovës.
“Ligji duhet të zbatohet, fëmijët duhet të mbrohen”, ka përfunduar ajo. /Telegrafi/