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Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava ka njoftuar konsumatorët që furnizohen me ujë nga Fabrika e Përpunimit të Ujit (FPU) në Letnicë të Vitisë se uji nga rrjeti i ujësjellësit nuk duhet të përdoret për pije deri në një njoftim të ri.

Sipas kompanisë, rekomandimi vjen si pasojë e reshjeve të fundit dhe pamundësisë teknike për trajtimin e ujit në FPU Letnicë sipas standardeve të kërkuara për konsum.

KRU Hidromorava ka bërë të ditur se uji mund të përdoret vetëm për nevoja sanitare, ndërsa ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve deri në normalizimin e situatës.

Ndërkohë, ekipet laboratorike janë duke kryer analiza të vazhdueshme kimiko-fizike të cilësisë së ujit. Kompania ka njoftuar se sapo rezultatet të konfirmojnë se uji i plotëson standardet e lejuara për konsum, qytetarët do të informohen menjëherë për rikthimin e përdorimit të tij për pije. /Telegrafi/


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