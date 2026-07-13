KRU “Gjakova” nis ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në Pjetërshan dhe Kampin YMCA
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka bërë të ditur se kanë nisur punimet për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në fshatin Pjetërshan dhe në Kampin YMCA.
Sipas njoftimit të kompanisë, punimet në terren po zhvillohen me intensitet të lartë pas nënshkrimit të kontratës, me qëllim të përmirësimit të furnizimit me ujë të pijshëm për banorët e kësaj zone.
“Pas nënshkrimit të kontratës nga KRU ‘Gjakova’, në terren po punohet me dinamikë të shpejtë për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në Pjetërshan dhe Kampin YMCA”, thuhet në njoftimin e kompanisë.
Investimi, në vlerë prej 117 mijë e 880 eurosh, synon krijimin e një sistemi më të qëndrueshëm dhe modern të furnizimit me ujë të pijshëm për këtë zonë.
KRU “Gjakova” ka theksuar se ky projekt është pjesë e angazhimeve për përmirësimin e infrastrukturës së ujësjellësit dhe sigurimin e shërbimeve më cilësore për konsumatorët. /Telegrafi/