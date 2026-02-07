Kroati fitoi 500 mijë euro në Eurojackpot, thotë se ka një strategji të veçantë
Një banor i Zagrebit ka fituar rreth 517,369.70 euro në lotarinë “Eurojackpot” të Kroacisë, pasi arriti kombinimin e fitues 5+1.
Ai ka luajtur për shumë vite në të njëjtin pikë shitjeje në “Meshtroviçev trg” të Zagrebit dhe lojërat e tij të preferuara janë Loto 7, Loto 6, TV Bingo, Sve ili Nishta, si dhe Eurojackpot.
Sipas tij, numrat i zgjedh gjithmonë rastësisht dhe sipas intuitës dhe herë pas here përdor edhe një strategji të veçantë, por ai nuk dëshiron ta shpjegojë atë, shkruan 24sata.hr.
Ai tha se e ka kontrolluar fitoren dy herë në faqen zyrtare të “Hrvatska Lutrija”, sepse nuk mund ta besonte që ishte vërtet fitues.
Vetëm pas verifikimit në aplikacion u bind se vërtet kishte fituar shumën e madhe.
Lajmin e gëzuar fillimisht e ndau me babanë e tij dhe më pas me anëtarët e ngushtë të familjes. Fitimin e planifikon ta përdorë për renovimin e apartamentit. /Telegrafi/