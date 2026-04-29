KRD u merr licencat katër menaxherëve të ndërtimit në Maqedoni
Komisioni Rregullator për Banim (KRB) u ka marrë licencat katër personave juridikë - menaxherë të ndërtesave të banimit, pasi kreu një inspektim të jashtëzakonshëm periodik për t'u siguruar që ata përmbushnin kërkesat ligjore në bazë të të cilave u lëshuan lejet.
KRB informon se inspektimi kishte për qëllim mbledhjen e të dhënave mbi zbatimin e Nenit 42 të ndryshimeve në Ligjin për Banim ("Gazeta Zyrtare" Nr. 160/2025), i cili parashikonte një detyrim për menaxherët për të harmonizuar operacionet e tyre brenda gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e ndryshimeve ligjore.
Inspektimi përfshiu menaxherë me seli në disa qytete, duke përfshirë Shkupin, Ohrin, Prilepin, Tetovën, Gostivarin, Strumicën, Shtipin, Manastirin, Kërçovën, Velesin, Kumanovën, Koçanin dhe Kavadarin. U përcaktua se 62 subjekte juridike i kishin përmbushur dispozitat ligjore aktivitetet e tyre.
Katër menaxherë – tre nga Shkupi dhe një nga Strumica – u gjetën me parregullsi, nuk arritën të jepnin të dhëna ose nuk arritën të përmbushnin detyrimet ligjore.
Kryetari i KRB-së, Nikolla Zaturoski, theksoi se njëri prej tyre nuk kishte qenë aktiv për më shumë se gjashtë muaj, që praktikisht do të thotë se ai kishte hequr dorë nga menaxhimi. Dy nga menaxherët, pasi u ishin revokuar licencat, i përmbushën detyrimet e tyre sipas Ligjit për Banim, duke përfshirë kthimin e fondeve nga fondi rezervë dhe përgatitjen e raporteve përfundimtare financiare./Telegrafi/