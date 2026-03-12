Konflikti në Lindjen e Mesme rrit çmimet e biletave të aeroplanit
Disa nga linjat ajrore më të mëdha në Azi po rrisin çmimet e biletave të aeroplanit, ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme ka rritur ndjeshëm çmimet e naftës dhe ka detyruar udhëtarët të zgjedhin rrugë alternative udhëtimi.
Cathay Pacific, AirAsia dhe Thai Airways janë ndër transportuesit që kanë paralajmëruar rritje të çmimeve dhe tarifave shtesë për karburantin, pasi lufta mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit ka shtyrë lart kostot e energjisë dhe ka kufizuar aksesin në rafineri.
Drejtori ekzekutiv i Cathay Pacific, Ronald Lam, tha se kompania planifikon të rrisë mbishpenzimet e karburantit për pasagjerët dhe transportin e mallrave, duke theksuar se çmimi i karburantit të aeroplanëve pothuajse është dyfishuar.
Ndërkohë, AirAsia njoftoi se do të rrisë përkohësisht çmimet e biletave dhe tarifat e karburantit, duke theksuar se do të përshtatet me zhvillimet e tregut.
Nga ana tjetër, Thai Airways paralajmëroi investitorët se çmimet e biletave mund të rriten nga 10% deri në 15%.
Edhe transportues të tjerë ndërkombëtarë si Qantas dhe Air New Zealand kanë rritur tarifat, ndërsa kjo e fundit njoftoi se do të anulojë mijëra fluturime nga 16 marsi deri më 3 maj, duke prekur rreth 44 mijë pasagjerë.
Anulimet dhe ndërprerjet e fluturimeve përmes Lindjes së Mesme kanë rritur kërkesën për rrugë alternative në Azi, duke ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e çmimeve të biletave.
Ekspertët paralajmërojnë se rezervimet e bëra në javët e ardhshme do të jenë më të shtrenjta dhe numri i fluturimeve është zvogëluar, gjë që ushtron presion shtesë mbi çmimet.
Profesori i transportit në University of Sydney, Rico Merkert, tha se udhëtarët që planifikojnë të fluturojnë në muajt e ardhshëm duhet të rezervojnë sa më shpejt për të shmangur rritje të çmimeve deri në 30%.
Sipas tij, edhe nëse konflikti përfundon menjëherë, do të duhen rreth dy muaj që linjat ajrore të ndihen të sigurta për të ulur çmimet e rezervimeve paraprake. /Telegrafi/