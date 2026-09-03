Komuna e Kumanovës hap konkursin për simbolin që do ta përfaqësojë qytetin
Komuna e Kumanovës ka shpallur konkurs për përzgjedhjen e “Suvenirit të Komunës së Kumanovës për vitin 2026”, duke ftuar persona fizikë dhe juridikë të paraqesin ide për një produkt autentik që do të simbolizojë qytetin.
Sipas njoftimit, suveniri i përzgjedhur duhet të pasqyrojë veçoritë karakteristike të Kumanovës, traditën, si dhe trashëgiminë e saj kulturore dhe historike.
Ideja është që përmes këtij konkursi të promovohen kreativiteti, punimet artizanale dhe produktet autentike, por njëkohësisht të krijohet një suvenir që mund të përdoret edhe si mjet për promovimin turistik të qytetit.
Konkursi synon të kontribuojë në rritjen e identitetit dhe promovimit të Kumanovës, duke krijuar një produkt që do të jetë lehtësisht i dallueshëm dhe i lidhur me qytetin.
Sipas kushteve të konkursit, suveniri duhet të përmbajë elemente karakteristike të Kumanovës dhe të paraqesë traditën, trashëgiminë kulturore-historike, pasuritë shpirtërore, materiale dhe natyrore të qytetit.
Një nga kërkesat kryesore është që ideja e propozuar të jetë e përshtatshme edhe për prodhim në seri, në mënyrë që suveniri të mund të prodhohet në sasi më të mëdha dhe të përdoret për promovimin e Kumanovës.
Në këtë mënyrë, Komuna synon që një produkt autentik i krijuar nga ideja dhe kreativiteti i qytetarëve apo subjekteve të interesuara të shndërrohet në një simbol promovues të qytetit gjatë vitit 2026.