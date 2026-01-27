Komuna e Kamenicës ofron kurse profesionale falas për të papunët
Komuna e Kamenicës njofton se Qendra për Aftësim Profesional – QAP Gjilan, në kuadër të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës / MFPT, ofron kurse profesionale intensive, të certifikuara dhe falas, të përshtatura sipas kërkesave të tregut të punës.
Pjesëmarrësve u mundësohet:
- Pjesëmarrje pa pagesë
- Pjesëmarrje për persona të papunë
- Mundësi reale për integrim në tregun e punës
Regjistrimi mund të bëhet përmes Zyrave të Punësimit në Gjilan, Kamenicë dhe Viti.
Për më shumë informacion, qytetarët mund të kontaktojnë Zyrën e Punësimit përkatëse. /Telegrafi/
