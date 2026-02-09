Komuna e Hanit të Elezit shpall thirrje publike për ndarjen e bursave për studentë
Komuna e Hanit të Elezit, përmes Drejtorisë Komunale për Arsim, ka shpallur Thirrje Publike për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2025/2026.
Të drejtë aplikimi kanë studentët që janë banorë të Komunës së Hanit të Elezit dhe ndjekin studimet në universitetet publike të Kosovës apo në Universitetin Publik të Maqedonisë së Veriut. Aplikimi është i hapur për studentë të rregullt, të regjistruar për herë të parë në vitin akademik, të cilët nuk e kanë përsëritur vitin dhe nuk janë përfitues të bursave nga fakulteti apo nga institucione të tjera.
Prioritet në përfitimin e bursave do t’u jepet studentëve të regjistruar në fakultetet deficitare, si: Fakulteti i Mjekësisë, Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Edukimit, Inxhinierisë Mekanike, Bujqësisë dhe Veterinarisë, Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Shkencave Matematiko-Natyrore, Arteve si dhe Fakultetit Filologjik (Gjuhë Angleze dhe Gjermane).
Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, i cili përfshin certifikata akademike, dëshmi regjistrimi, dokumente personale, dëshmi të suksesit, si dhe dokumente shtesë për studentët që i përkasin kategorive sociale apo atyre me status të veçantë.
Aplikimet dorëzohen në Qendrën për Shërbim me Qytetarë të Komunës së Hanit të Elezit, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në 16:00. Afati për aplikim është 15 ditë, duke filluar nga 10 shkurt 2026 deri më 24 shkurt 2026.
Komuna njofton se, në rast se nuk plotësohet numri i studentëve sipas kritereve të përcaktuara, bursat do t’u ndahen edhe studentëve të vitit të dytë apo më lartë. Po ashtu, aplikacionet e paplota ose me të dhëna të pasakta nuk do të shqyrtohen nga komisioni vlerësues.
Për më shumë informata, studentët e interesuar mund të drejtohen pranë Drejtorisë Komunale për Arsim në Han të Elezit. /Telegrafi/