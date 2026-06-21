Kolagjeni dhe acidi hialuronik nuk bëjnë të njëjtën punë: Ja dallimi kryesor
Kolagjeni dhe acidi hialuronik janë dy nga përbërësit më të përmendur në produktet moderne të bukurisë. Të dy lidhen me pamjen më të re, më të freskët dhe më të shëndetshme të lëkurës, por nuk bëjnë të njëjtën punë
Kolagjeni është proteina më e bollshme në trupin e njeriut dhe shpesh përshkruhet si “skeleti mbështetës” i lëkurës. Ai ndihmon në ruajtjen e fortësisë, elasticitetit dhe strukturës së saj. Problemi është se prodhimi natyral i kolagjenit fillon të bjerë që nga mesi i të njëzetave, ndërsa kjo rënie mund të përshpejtohet edhe më shumë gjatë perimenopauzës, për shkak të uljes së estrogjenit.
Si rezultat, lëkura mund të humbasë elasticitetin, të duket më e varur, me vija më të theksuara, rrudha më të thella dhe më pak definim në konturet e fytyrës.
Acidi hialuronik, nga ana tjetër, lidhet kryesisht me hidratimin. Ai gjendet natyrshëm në lëkurë dhe vepron si një magnet për ujin. Si humektant, e tërheq dhe e mban lagështinë, duke ndihmuar që lëkura të duket më e mbushur, më e butë dhe më e lëmuar.
Prandaj, pyetja “cili është më i mirë?” nuk ka përgjigje të thjeshtë. Dermatologia Nora Jaafar shpjegon se këta dy përbërës nuk janë në garë me njëri-tjetrin, sepse kryejnë funksione të ndryshme: kolagjeni ndikon në strukturë, ndërsa acidi hialuronik në hidratim, transmeton Telegrafi.
Çfarë bën kolagjeni?
Kolagjeni lidhet me fortësinë dhe pamjen rinore të lëkurës. Ai ndihmon në mbajtjen e strukturës dhe elasticitetit. Kur nivelet e tij bien, lëkura mund të bëhet më e hollë, më pak e tendosur dhe më e prirur për rrudha.
Megjithatë, kur përdoret në kremra, kolagjeni nuk e rindërton drejtpërdrejt kolagjenin e lëkurës. Molekula e tij është shumë e madhe për të depërtuar thellë në barrierën e lëkurës. Për këtë arsye, produktet topikale me kolagjen më shumë japin efekt hidratues dhe përmirësim të përkohshëm të strukturës sipërfaqësore, sesa stimulim real të prodhimit të kolagjenit.
Për stimulimin e kolagjenit, ekspertët shpesh përmendin retinoidet, të cilat janë ndër përbërësit më të studiuar kundër plakjes. Ato nxisin fibroblastet të prodhojnë kolagjen, përmirësojnë qarkullimin e qelizave, ndihmojnë te pigmentimi dhe rafinojnë teksturën e lëkurës.
Sa i përket suplementeve të kolagjenit, disa studime klinike kanë treguar përmirësim të elasticitetit, hidratimit dhe pamjes së rrudhave me përdorim të rregullt të peptideve të kolagjenit. Megjithatë, rezultatet varen nga cilësia e suplementit, doza, kohëzgjatja e përdorimit dhe gjendja e përgjithshme e organizmit.
Çfarë bën acidi hialuronik?
Acidi hialuronik është përbërës kyç për lëkurë të hidratuar dhe më të mbushur. Me kalimin e viteve, edhe nivelet e tij bien, prandaj lëkura mund të duket më e thatë, më e zbehtë, më e hollë dhe me vija më të dukshme.
Në produktet për kujdesin e lëkurës, rëndësi ka madhësia e molekulave të acidit hialuronik. Molekulat me peshë të lartë molekulare qëndrojnë më shumë në sipërfaqe dhe ndihmojnë në uljen e humbjes së ujit. Molekulat me peshë më të ulët mund të depërtojnë në shtresat e sipërme të lëkurës dhe ta përmirësojnë hidratimin.
Shpesh në produkte gjendet edhe sodium hyaluronate, një formë më e vogël që depërton më lehtë. Formulat më të mira zakonisht kombinojnë disa madhësi molekulash për efekt më të plotë hidratues.
Acidi hialuronik në kremra dhe serume mund ta bëjë lëkurën të duket më e freskët, më e butë dhe më e mbushur, ndërsa vijat e imëta mund të duken më pak të theksuara. Por ai nuk e rindërton strukturën e thellë të lëkurës dhe nuk e zëvendëson prodhimin natyral të acidit hialuronik në organizëm.
Ekspertët theksojnë se përqendrimi optimal në produkte është zakonisht rreth 1–2 për qind. Më shumë nuk do të thotë gjithmonë më mirë; përqendrimet shumë të larta mund të mos japin efektin e dëshiruar hidratues.
Cili është më i mirë për anti-aging?
Përgjigjja më e saktë është: varet çfarë kërkoni nga produkti.
Nëse problemi kryesor është thatësia, dehidratimi, vija të imëta nga mungesa e lagështisë dhe pamje e lodhur e lëkurës, acidi hialuronik është zgjedhje shumë e mirë. Ai vepron shpejt në sipërfaqe dhe jep efekt më të menjëhershëm të freskisë dhe mbushjes.
Nëse shqetësimi kryesor është humbja e elasticitetit, varja e lëkurës dhe rrudhat më të thella, atëherë fokusi duhet të jetë te përbërësit që nxisin prodhimin e kolagjenit, si retinoidet dhe disa peptide. Suplementet me peptide kolagjeni mund të jenë ndihmë shtesë, por kërkojnë përdorim të vazhdueshëm.
Peptidet konsiderohen më premtuese se kolagjeni topikal, sepse janë zinxhirë më të vegjël aminoacidesh dhe mund të depërtojnë më lehtë në lëkurë. Disa prej tyre sinjalizojnë qelizat që prodhojnë kolagjen, ndërsa të tjerë ndihmojnë në ngadalësimin e shpërbërjes së tij.
Pra, kolagjeni dhe acidi hialuronik nuk duhet parë si kundërshtarë. Acidi hialuronik i jep lëkurës hidratim dhe pamje më të mbushur, ndërsa kolagjeni lidhet me strukturën dhe qëndrueshmërinë. Për një rutinë të mirë kundër plakjes, shpesh kombinimi i hidratimit, retinoideve, peptideve, mbrojtjes nga dielli dhe kujdesit të rregullt jep rezultat më të mirë sesa mbështetja te një përbërës i vetëm. /Telegrafi/