Si ta kuptoni se serumi me vitaminë C nuk është më efektiv? Shikoni ngjyrën
Nëse serumi që dikur ishte i tejdukshëm ose lehtësisht i verdhë ka ndryshuar ndjeshëm ngjyrë, mund të jetë shenjë oksidimi.
Vitamina C, një nga antioksidantët më të njohur, është bërë vitet e fundit pjesë e pandashme e rutinës së kujdesit për lëkurën. Dhe ka arsye për këtë: kur përdoret në formën e pastër, si acidi L-askorbik, ndihmon në neutralizimin e radikaleve të lira të krijuara nga faktorë të dëmshëm të mjedisit dhe merr pjesë në sintezën e kolagjenit.
Megjithatë, vitamina C është shumë e ndjeshme ndaj ajrit dhe dritës. Me kalimin e kohës mund të oksidohet dhe të humbasë një pjesë të efektivitetit të saj. Prandaj, para se të aplikoni disa pika serum çdo mëngjes, kushtojini vëmendje një detaji të thjeshtë: ngjyrës.
Ngjyra e serumit është një tregues i rëndësishëm
Për të kontrolluar gjendjen e serumit, mjafton të shikoni ngjyrën e tij. Ekspertët shpjegojnë se një serum i freskët me L-askorbik acid zakonisht ka ngjyrë shumë të çelët, pothuajse si ngjyra e kashtës.
Nëse bëhet dukshëm më i errët, veçanërisht në nuanca të forta portokalli, qelibari ose kafeje, kjo mund të tregojë se vitamina C është oksiduar.
Një ndryshim i theksuar i ngjyrës mund të jetë shenjë se formula ka pësuar ndryshime dhe se serumi nuk i ka më të njëjtat veti antioksiduese si në fillim.
Me fjalë të tjera, nëse serumi që dikur ishte i tejdukshëm ose lehtësisht i verdhë me kalimin e kohës është bërë portokalli i errët ose kafe, ia vlen të kontrolloni gjendjen e tij dhe të mos përpiqeni ta përdorni patjetër deri në pikën e fundit, transmeton Telegrafi.
Si ta mbani vitaminën C më gjatë të qëndrueshme?
Meqenëse vitamina C është veçanërisht e ndjeshme ndaj dritës dhe oksigjenit, rëndësi ka edhe mënyra se si ruhet produkti.
Rekomandohet të zgjidhni serume në shishe të errëta ose të padepërtueshme nga drita dhe që mbyllen mirë, në mënyrë që të kufizohet ekspozimi ndaj këtyre faktorëve.
Gjithashtu, disa formula kombinojnë vitaminën C me antioksidantë të tjerë, si vitamina E dhe acidi ferulik, të cilët mund të ndihmojnë në stabilitetin e formulës.
Në fund, nuk ka nevojë të përdorni sasi të mëdha. Për shumicën e serumeve, disa pika në mëngjes, para kremit hidratues dhe veçanërisht para kremit me faktor mbrojtës nga dielli, janë të mjaftueshme.
Shënim për saktësinë: ndryshimi i ngjyrës është një tregues i dobishëm i oksidimit të vitaminës C, por ngjyra e lejuar ndryshon sipas formulës dhe përbërësve të produktit. Prandaj, nuk do të shkruaja kategorikisht se çdo serum i errët “nuk funksionon më”; më e saktë është të thuhet se ndryshimi i fortë i ngjyrës mund të tregojë oksidim dhe ulje të qëndrueshmërisë/efektivitetit. /Telegrafi/