Keni vija të holla në fytyrë? Ja si t’i zbusni rrudhat pa botoks
Nga retinoli dhe acidi hialuronik te trajtimet dermatologjike, këto janë mënyrat që mund ta bëjnë lëkurën më të lëmuar dhe më të freskët
Nëse në ballë, rreth syve ose mes vetullave kanë filluar të shfaqen vijat e para të holla, kjo nuk do të thotë se botoksi është e vetmja zgjidhje. Me kujdesin e duhur të lëkurës dhe, kur është e nevojshme, me trajtime profesionale, rrudhat mund të bëhen më pak të dukshme.
Sigurisht, asnjë krem nuk mund ta “fshijë” një rrudhë të thellë brenda natës. Por hidratimi, mbrojtja nga dielli dhe përbërësit e zgjedhur me kujdes mund ta bëjnë lëkurën të duket më e lëmuar dhe më e freskët.
Retinoli – një nga aleatët më të mirë
Retinoli është një derivat i vitaminës A dhe përdoret gjerësisht në kujdesin kundër plakjes së lëkurës. Ai mund të ndihmojë në rinovimin e qelizave dhe nxitjen e prodhimit të kolagjenit, duke reduktuar vijat e holla, rrudhat dhe pabarazitë e teksturës.
Megjithatë, rezultatet kërkojnë kohë. Përdorimi i tepërt mund të shkaktojë skuqje, tharje dhe irritim, ndaj duhet nisur gradualisht.
E rëndësishme: retinoidet nuk duhet të përdoren gjatë shtatzënisë.
Acidi hialuronik për më shumë hidratim
Acidi hialuronik nuk e zhduk një rrudhë të thellë, por mund ta hidratojë lëkurën dhe ta bëjë vizualisht më të lëmuar.
Kur lëkura është e dehidratuar, vijat e holla duken më të theksuara. Prandaj, hidratimi i mirë është një nga hapat më të thjeshtë për një pamje më të freskët, transmeton Telegrafi.
Vitamina C në mëngjes
Vitamina C njihet për vetitë antioksiduese dhe përdoret shpesh në rutinat kundër shenjave të plakjes dhe pigmentimit.
Ajo nuk e zëvendëson mbrojtjen nga dielli. Një rutinë e thjeshtë e mëngjesit mund të jetë: pastrim i butë, vitaminë C, krem hidratues dhe SPF.
SPF 30+ çdo ditë
Mbrojtja nga rrezatimi UV është ndër hapat më të rëndësishëm për parandalimin e plakjes së parakohshme të lëkurës. Rrezet UV kontribuojnë në shfaqjen e rrudhave dhe dëmtimeve të tjera të lëkurës.
Prandaj, përdorni çdo ditë një krem me spektër të gjerë dhe SPF 30 ose më të lartë – edhe kur nuk është verë.
Kur kremrat nuk mjaftojnë
Për ata që kërkojnë rezultate më të dukshme, ekzistojnë edhe procedura dermatologjike që nuk përfshijnë botoksin.
Trajtimet me lazer mund të përmirësojnë teksturën e lëkurës dhe të reduktojnë disa shenja të plakjes dhe dëmtimit nga dielli. Koha e rikuperimit varet nga lloji dhe thellësia e trajtimit.
Peelingët kimikë mund të ndihmojnë në përmirësimin e teksturës, pigmentimit dhe disa llojeve të rrudhave. Peelingët e fortë nuk duhet të aplikohen në mënyrë të pakontrolluar në shtëpi, pasi mund të shkaktojnë irritim, infeksion ose ndryshime të pigmentimit.
Mikrodermabrazioni mund ta bëjë sipërfaqen e lëkurës më të lëmuar dhe uniforme, ndërsa radiofrekuenca dhe ultratingujt mund të përdoren për përmirësimin e elasticitetit të lëkurës.
Mos e teproni me produktet
Një gabim i zakonshëm është përdorimi i njëkohshëm i retinolit, acideve, vitaminës C, disa serumeve dhe peelingëve agresivë. Një lëkurë e irrituar mund t’i bëjë vijat e holla edhe më të dukshme.
Një rutinë më e thjeshtë është shpesh zgjedhje më e mirë.
Në mëngjes: pastrim i butë → vitaminë C → hidratues → SPF 30+.
Në mbrëmje: pastrim i butë → retinol, nëse lëkura e toleron → hidratues.
Retinoli nuk ka nevojë të përdoret çdo mbrëmje që në fillim. Më e rëndësishme është që lëkura ta tolerojë mirë.
Dhe mos prisni rezultate të menjëhershme. Shumica e produkteve kërkojnë disa javë, ndërsa disa edhe disa muaj, për të treguar efekt.
Në fund, qëllimi nuk duhet të jetë një fytyrë pa asnjë rrudhë, por lëkurë e shëndetshme, e hidratuar dhe e mirëkujdesur, me vija më pak të dukshme. Botoksi është vetëm një mundësi – jo e vetmja. /Telegrafi/