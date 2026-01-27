Kobbie Mainoo i liruar nga "burg" i Amorim: Ringjallja nën drejtimin e Carrick, tani si lider te Manchester United
Kobbie Mainoo, mesfushori i talentuar i Manchester United, po rikthen shkëlqimin nën drejtimin e Michael Carrick, pas një periudhe të vështirë me trajnerin e mëparshëm, Amorim.
Rio Ferdinand e ka krahasuar Mainoo me legjendën Clarence Seedorf, por nën drejtimin e Amorim, talenti i lindur në vitin 2005 u shfrytëzua shumë pak: vetëm 225 minuta në Ligën Premier. Megjithatë, si shpesh ndodh në futboll, një ndryshim në stolin e klubit mund të ndryshojë gjithçka. Ky ishte rasti i Mainoo: nga një rezervë e përhershme, ai u bë titullar i padiskutueshëm.
Fjalët nga Ferdinand dhe Gerrard
Nga akademia e Manchester United deri te debutimi nën Ten Hag, i cili në kohën e tij te Ajax tregoi se di të zhvillojë talentet e reja, dhe rruga e Mainoo ka qenë e shpejtë. Ai ka fituar vendin e tij në ekip ndeshje pas ndeshjeje, duke treguar klas dhe personalitet, pavarësisht moshës së re.
Rio Ferdinand e vlerësoi: “Më duket se luan si Clarence Seedorf. Nuk po them që është po aq i mirë sa ai, apo se do të bëhet njësoj, por shoh shumë ngjashmëri”.
Jo vetëm Ferdinand ka folur për Mainoo. Edhe Steven Gerrard, ish-kapiteni i Liverpool, ka mbetur i impresionuar nga stili i tij.
“Do të doja të isha i aftë të luaja edhe gjysmën e mirë të asaj që bën Mainoo. Ai është e ardhmja. Dhe ju lutem, ndaloni krahasimet me Curtis Jones apo Harvey Elliot: nuk janë në të njëjtin univers me Kobbie”.
Pengesat me Amorim
Pavarësisht talentit të madh, Amorim nuk e konsideroi Mainoo pjesë të rëndësishme të rotacionit. Me sistemin 3-4-2-1, mesfusha u mbush kryesisht nga Casemiro dhe Bruno Fernandes, duke e lënë Mainoo jashtë. Në 14 paraqitje me të gjitha garat, ai nuk ka filluar asnjëherë nga minuta e parë, një vendim që nuk është ndarë nga tifozët dhe familjarët e mesfushorit.
Në ndeshjen kundër Bournemouth, vëllai i Mainoo shkoi në Old Trafford me një fanellë ku shkruhej “Free Kobbie Mainoo”, një mesazh i qartë që Carrick nuk e la pa u dëgjuar.
Ringjallja nën drejtimin e Carrick
Kur Michael Carrick mori drejtimin e Manchester United, ai vendosi të ndryshojë hierarkinë e mesfushës. Mainoo u zgjodh të luajë krahas Casemiro në sistemin 4-2-3-1, duke kombinuar eksperiencën me freskinë dhe teknikun e lartë të mesfushorit anglez.
Rikthimi i tij ishte i menjëhershëm dhe mbresëlënës. Kundër Manchester City të Guardiolas, Mainoo tregoi aftësi të jashtëzakonshme: 34 pasime me 91% saktësi, 2/2 pasime të gjata të sakta, dy duele fitues, tre ndërhyrje dhe tre largime nga zona mbrojtëse. Një performancë e plotë që e bëri të duket si një veteran në fushë.
“Kobbie është një lojtar fantastik, ka talent të jashtëzakonshëm dhe aftësi të mëdha. Ai ka menaxhuar ndeshje të mëdha me përvojë dhe ka luajtur mirë edhe për Kombëtaren. Pres me padurim sukseset e tij”, deklaroi Carrick pas ndeshjes.
Paraqitja që përcakton liderin
Mainoo vazhdoi të tregojë klasën edhe kundër Arsenalit, ku shërbeu me asistim për golin e Cunha në fitoren 3-2, duke thyer një rekord pa humbje prej 267 ditësh në "Emirates Stadium".
Kjo periudhë shënon kthimin më të mirë të mundshëm për Kobbie Mainoo, i cili tani po konsolidon rolin e tij si lider i mesfushës së Manchester United.
Në këtë mënyrë, Kobbie Mainoo ka treguar se një ndryshim në stolin e klubit mund të jetë vendimtar për karrierën e një të riu, duke shndërruar pengesat e mëparshme në një ringjallje të plotë në Ligën Premier. /Telegrafi/