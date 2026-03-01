Kjo ngjyrë duket “gabim”, por në dasma duket më e shtrenjta: Feminitet pa teprime, luks pa zhurmë
Pse kjo nuancë lë përshtypje dhe si ta stiloni - harro të zezën, mos rreziko me të bardhën
Harrojeni të zezën e sigurt dhe dilemën e përhershme rreth të bardhës, e cila kurrë nuk është plotësisht zgjedhje e sigurt. Moda për dasma në vitin 2026 po bën një kthesë të qartë dhe sjell një nuancë që është e qetë, por aspak e pavërejtshme. Roza e zbehtë po bëhet ngjyra që do të shënojë sezonin, pa pasur nevojë të “bërtasë” për t’u vënë re.
Nuk është ajo roza vajzërore që zakonisht e shmangni. Kjo është një version më i pjekur, më i zbutur, që duket luksoze edhe kur nuk është. Dhe pikërisht për këtë është kaq “e rrezikshme”, sepse duket e thjeshtë, por në fakt dominon hapësirën.
Rikthimi i feminitetit pa teprime
Roza e zbehtë shfaqet si përgjigje ndaj lodhjes nga minimalizmi, i cili për vite me radhë ka qenë i ftohtë dhe i distancuar. Estetika e “luksit të qetë” mbetet, por tani fiton emocion.
Kjo do të thotë se nuk vishni më një fustan që duket si uniformë. Veshni diçka që ka butësi, lëvizje dhe ndjesi. Kjo nuancë bën atë që e zeza nuk mundet: zbut tiparet e fytyrës, jep freski dhe lë përshtypjen se jeni përpjekur shumë, edhe kur duket sikur nuk keni bërë asgjë të tepruar.
Nuk është çudi që shtëpitë e mëdha të modës tashmë e kanë përqafuar. Brendet Victoria Beckham dhe Chloé po promovojnë forma më të shkurtra e lozonjare, ndërsa Fendi shkon një hap më tej duke e kombinuar këtë ngjyrë me tone të papritura, si e verdha e ndezur, duke krijuar një kontrast që funksionon, transmeton Telegrafi.
Fustane të shkurtra që duken luksoze pa përpjekje
Fustanet e shkurtra në këtë nuancë sjellin atë që shumë veshje për dasma nuk e kanë: lehtësinë.
Prerjet asimetrike krijojnë një siluetë moderne pa e sforcuar stilin, volanët shtojnë dinamikë pa rënë në ekzagjerim, ndërsa vetë ngjyra i balancojnë të gjitha. Rezultati është një dukje e menduar, por jo e stërstilizuar.
Është ajo lloj kombinimi për të cilin të pyesin nga e keni fustanin, ndërkohë që ju nuk keni kaluar orë të tëra duke menduar.
Forma të gjata për momente të veçanta dhe kur doni të lini përshtypje
Për dasma në mbrëmje, roza e zbehtë merr një energji krejt tjetër. Fustanet e gjata dhe midi në këtë ngjyrë duken të sofistikuara, por jo të ngurta.
Louis Vuitton dhe Balenciaga po shtyjnë drejt volumit dhe siluetave dramatike, ndërsa Alice + Olivia qëndron në zonën romantike me dantella dhe detaje florale.
Nga ana tjetër, Chanel tregon se kjo nuancë mund të shkojë edhe në drejtim glam, përmes materialeve të metalizuara që kapin dritën dhe i japin një dimension të ri kësaj ngjyre që në shikim të parë duket e butë. Pikërisht këtu qëndron sekreti.
Roza e zbehtë nuk është zgjedhje për ato që duan të qëndrojnë në sfond, por as për ato që duan të dominojnë me çdo kusht. Është zgjedhje për gratë që e kuptojnë masën, por e dinë saktësisht kur ta zhvendosin në favorin e tyre. /Telegrafi/