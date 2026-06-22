Kina njofton sanksione ndaj 10 kompanive amerikane - zbulohen emrat e tyre
Kina ka vendosur kontrolle eksporti ndaj 10 kompanive amerikane të përfshira në mbrojtje, hapësirë ajrore dhe miniera të metaleve të rralla, në përgjigje të vendimit të Uashingtonit për të zgjeruar një listë të zezë të firmave kineze që thotë se kanë lidhje me ushtrinë e vendit.
Masat u njoftuan të hënën nga Ministria e Tregtisë e Kinës, e cila tha se eksportuesve kinezë do t'u ndalohej të furnizonin artikuj "me përdorim të dyfishtë" për subjektet e listuara.
Mallrat me përdorim të dyfishtë janë produkte që mund të kenë aplikime si civile ashtu edhe ushtarake.
Ministria tha se ky veprim erdhi "në përgjigje të aktit të skandaloz të qeverisë amerikane për të shtuar në të ashtuquajturën 'listë të ndërmarrjeve ushtarake kineze'", duke shtuar se ky veprim kishte për qëllim gjithashtu të "mbronte sigurinë kombëtare".
Veçmas, Ministria e Financave e Kinës njoftoi se agjencitë qeveritare do të ndaloheshin të blinin produkte nga 46 kompani amerikane, duke përfshirë njësitë Lockheed Martin, Raytheon dhe General Dynamics, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sanksionet vijnë një muaj pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump vizitoi Pekinin për bisedime me presidentin kinez Xi Jinping që synonin stabilizimin e marrëdhënieve midis dy ekonomive më të mëdha në botë.
Edhe pse të dyja palët ranë dakord të punonin për uljen e tarifave, tensionet janë rishfaqur që atëherë për shkak të teknologjisë dhe mbrojtjes.
Më parë këtë muaj, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes shtoi disa kompani të mëdha kineze, përfshirë Alibaba, Baidu dhe BYD, në një listë firmash që thotë se kanë lidhje me ushtrinë kineze.
Ky përcaktim i pengon ato të marrin kontrata ushtarake amerikane.
Baidu e hodhi poshtë akuzën, duke thënë se sugjerimi se është një kompani ushtarake është "krejtësisht i pabazë".
Ministria e Tregtisë e Kinës tha gjithashtu se kufizimet do të shtriheshin përtej eksportuesve kinezë te "organizatat ose individët në çdo vend ose rajon... që transferojnë ose ofrojnë artikuj me përdorim të dyfishtë me origjinë nga Kina te subjektet e lartpërmendura".
10 kompanitë që i nënshtrohen kontrolleve të reja të eksportit të Kinës janë: