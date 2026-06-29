KFOR i dhuron pajisje zjarrfikësve të Klinës
Stacioni i zjarrfikëseve në Komunën e Klinës, është pajisur me mjete të reja falë një donacioni nga KFOR, në kuadër të bashkëpunimit me institucionet lokale.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i komunës, Zenun Elezaj përmes një postimi në rrjete sociale në Facebook.
Ai kishte marrë pjesë në ceremoninë e pranim-dorëzimit të donacionit nga KFOR-i, i angazhuar në Komandën Rajonale Perëndim (RC-Ë), i cili dhuroi pajisje për Stacionin e Zjarrfikësve të Komunës së Klinës.
”Ky donacion do të forcojë kapacitetet operacionale të zjarrfikësve, duke rritur gatishmërinë e tyre për t’iu përgjigjur sa më shpejt dhe me efikasitet rasteve të zjarreve, fatkeqësive dhe emergjencave të tjera.Falënderoj KFOR-in për këtë donacion të rëndësishëm dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm që kemi ndërtuar ndër vite", thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/